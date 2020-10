Buchtipp: Orbáns "Führerdemokratie" als Stoff für neue Kapitel

"Autoritäre Zukunft"

Ursprünglich hatte das Buch mit der Wende 1989 geendet. Doch die Ära Orbáns und der Weg dorthin dürfen in der Aufarbeitung der Geschichte des Landes nicht fehlen. Viktor Orbán, so schreibt der Autor, „führt zur Zeit der Drucklegung die zehn Millionen Magyaren weg von der Liberalen Demokratie in eine autoritäre Zukunft“.

Publizist Lendvai nennt die vergangenen 10 Jahre, in denen Viktor Orbán Premierminister war, „Orbán-Regime“ und beschreibt damit den Weg vom Scheitern des demokratischen Experiments nach der Wende hin zu Orbáns „Führerdemokratie“. Die „Dämonen“ aus Ungarns Vergangenheit seien spätestens in dieser Zeit zurückgekehrt: Nationalismus, Völkerhass, Korruption und autoritäre Tendenzen.

Das Experiment der Demokratie, so Lendvai, sei gescheitert. Den Weg dorthin beschreibt der Publizist in gewohnt verständlicher und umfassender Form.