Entwarnung aus Brüssel: Abschiebungen unterlaufen geplanten EU-Asylpakt nicht

Grenzkontrollen, Rückschiebungen von Asylwerbern direkt an der deutschen Grenze: Die jüngsten hektisch vorangetriebenen Beschlüsse in Berlin, sorgen nicht nur in Österreich, sondern auch bei vielen bei der EU in Brüssel für Nervosität. Erst im Frühjahr hat die EU - nach jahrelangem Tauziehen - den sogenannten Asyl- und Migrationspakt auf den Weg gebracht.