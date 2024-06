Ablehnen, rückschieben, auslagern: Im EU-Asylpakt steckt noch viel Unstimmigkeit

Abschieben nach Syrien und Afghanistan Dass auf diesem Weg einige Tücken und vor allem Unstimmigkeiten lauern, wurde schon am Donnerstag beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg deutlich. Wie so oft tauchen beim Thema Asyl Fragen und Forderungen auf, die politisch nachvollziehbar, nach geltendem Recht aber kaum umzusetzen sind. So meldete sich Österreichs Innenminister Gerhard Karner eneut mit seiner Forderung zu Wort, abgelehnte Asylwerber aus Syrien wieder dorthin abzuschieben. Sollte es sich um Kriminelle handeln, dann plädierte Karner sogar für eine Abschiebung nach Afghanistan. Was die Straftäter anbelangt, bekommt der Österreicher Unterstützung von Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser. In Deutschland ist die Debatte um kriminelle Asylwerber wegen des Ermordung eines Polizisten durch einen Asylwerber aus Afghanistan gerade wieder aufgeflammt.

Rechtliche Hürden Doch egal, ob es sich um Terroristen, oder schlicht Kriminelle handelt, nach geltendem EU-Asylrecht dürfen auch diese Personen nicht nach Syrien, oder Afghanistan abgeschoben werden, da beide Länder nicht als sichere Herkunftsländer gelten. Karner aber will so rasch wie möglich Verhandlungen mit den beiden über Abschiebungen beginnen, auch mit den in Afghanistan herrschenden, international isolierten Taliban müssten Gespräche darüber möglich sein. Zusammenarbeit mit welchen Ländern und wie? Ob es sich nun um Herkunftsländer handelt, Staaten, die Asylwerber auf ihrer Flucht durchquert haben, oder schlicht Länder, die der EU Asylwerber abnehmen würden: Die Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Staaten könnte zu einem der heikelsten Punkte bei der Umsetzung des Asylpakts werden. Die ist zwar in dem Pakt nicht im Detail geregelt, ist aber für die Mehrheit der EU-Staaten ein zentrales Element dafür. Österreich federführend In einem Brief an die EU-Kommission - federführend war dabei Österreich - fordert man einen Ausbau dieser Zusammenarbeit. Modellfall ist dafür Tunesien, das die Migranten nicht nur auf dem Weg nach Europa stoppen, sondern auch abgelehnte Asylwerber zurücknehmen soll. Die mit Millionen aus der EU-Kasse erkaufte Partnerschaft ist aber äußerst umstritten. Schließlich gilt Tunesien als Diktatur, außerdem häufen sich Berichte über menschenrechtswidrige Behandlungen von Migranten, inklusive Aussetzung in der Wüste.