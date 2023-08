Britisches Parlament: Ex-Premier Johnson verdiente 5,6 Mio. Euro mit Nebenjobs

Mit Nebenjobs als Berater, Redner und Fernsehmoderator haben sich britische Parlamentsabgeordnete im Jahr 2022 eine schöne Summe zu ihrem regulären Gehalt dazuverdient: Die Zeitung The Guardian Daily kam in einer am Sonntag veröffentlichten Analyse auf rund zehn Millionen Pfund (11,6 Mio. Euro).

Allein Boris Johnson, ehemaliger Premierminister (Juli 2019 bis Juli 2022), kam auf 4,8 Millionen Pfund (5,6 Mio. Euro).

