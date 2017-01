Britischer EU-Botschafter Ivan Rogers tritt zurück

Der britische EU-Botschafter Ivan Rogers ist einem Medienbericht zufolge überraschend zurückgetreten. Das verlautete am Dienstag aus informierten Kreisen in London. Rogers hatte den Posten seit November 2013 inne, zuvor war er EU-Berater von Ministerpräsident David Cameron. Nach bisheriger Planung will Premierministerin Theresa May bis Ende März den Startschuss für den Ausstieg Großbritanniens aus der EU geben. Gründe für seinen Rückzug wolle der Diplomat nicht nennen, heißt es in einem Bericht der BBC.

Offenbar gab es Uneinigkeiten zwischen Rogers und der britischen Regierung, was die Verhandlungen rund um die Lösungen für Handelsverträge zwischen der Union und Großbritannien betrifft. Hilary Bill, Parlamentsabgeordnete der Labour-Partei, sprach gegenüber der BBC, dass der Rücktritt zu einem kritischen Zeitpunkt käme, und drängt darauf, baldigst einen Ersatz zu finden.