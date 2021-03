Britische Regierung plant angeblich lebenslange Haft für Schleuser

Die britische Regierung will die Höchststrafe für Schleuser, die illegal Migranten ins Land bringen, einem Bericht zufolge auf lebenslange Haft ausweiten. Derzeit liegt das schärfste Strafmaß für Menschenschmuggel bei 14 Jahren. „Während kriminelle Banden weiterhin Leben aufs Spiel setzen, ziehen wir jede Option in Erwägung, um die Ausbeutung von Menschen zu stoppen“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums der Times, die am Montag über die Pläne berichtete.

Innenministerin Priti Patel will in den kommenden Wochen verschärfte Maßnahmen vorstellen, mit denen illegale Migration weiter eingedämmt werden soll. Dem Bericht zufolge erhofft sich die Regierung, dass infolge des schärferen Strafmaßes sich auch die durchschnittliche Haftdauer von Menschenschmugglern verlängert. Derzeit soll diese bei etwa drei Jahren liegen.