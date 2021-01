Britische Polizei kontrolliert Einhaltung der Regeln streng

„Warum sind Sie heute hier?“ fragte das Flugblatt, das Polizisten in einem Ort westlich von London an Leute vor einem Supermarkt verteilten und das an Lockdown-Regeln gemahnte. „Zwei Polizisten hielten jedes Auto an und fragten, wohin man wolle“, beschwerte sich Rosalind online. Die Polizei entschuldigte sich. Man sei „ein bisschen eifrig“ gewesen.

Experten erwarten aber weitere ähnliche Vorgänge im dritten Lockdown in England. Denn die Polizei will, auch wegen der ansteckenderen Corona-Variante, strikter vorgehen. Das Verlassen des Hauses ist seit Dienstag wieder nur für sportliche Betätigung und andere „notwendige“ Aktivitäten wie Einkaufen erlaubt. Die Londoner Polizei hat bereits vor „strengerem Vollzug“ gewarnt. So muss man jetzt auf der Straße Fragen von „neugierigeren“ Beamten erwarten – und Strafen, wenn man keinen „vernünftigen“ Grund hat, nicht daheim zu sein. Auch Maskenverweigerer werden schneller zur Kasse gebeten.