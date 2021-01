Blut, Schweiß, Tränen: Johnson stimmt Briten auf "schwierigste Wochen" ein

Immer neue Rekorde bei Neuinfektionen, ein starker Anstieg bei Todesfällen, überlastete Spitäler. Großbritannien ist von der hier entdeckten Corona-Mutation, die laut Experten bis zu 70 Prozent ansteckender ist, schwer gezeichnet. Jetzt haben England und Schottland die Notbremse gezogen.

"Kritischer Moment"

"Wir müssen in England einen Lockdown verhängen, um die neue Corona-Variante in den Griff zu bekommen", sagte Premier Boris Johnson in einer Fernsehansprache am Montagabend und betonte, die Beschränkungen müssten an diesem „kritischen Moment“ bis mindestens Mitte Februar in Kraft bleiben, weil sich die Mutation in "frustrierender und alarmierender Weise" verbreite. Und er warnte: "Die Wochen vor uns werden die schwierigsten sein."