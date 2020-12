"V-Day": Die zweite Corona-Impfung ging an William Shakespeare

„Es ist das beste vorzeitige Geburtstagsgeschenk“, sagte Margaret Keenan in Coventry, die nächste Woche ihren 91. feiert. Sie wurde am Dienstag kurz nach 6:31 Ortszeit als Erste gegen das Corona-Virus geimpft – mit dem von Pfizer und BioNTech entwickelten Serum.

Am „V-Day“ (Vaccination Day) startete Großbritannien als erstes westliches Land seine Impfkampagne. Der Name lehnt sich an den „VE-Day“ an, den Tag des Sieges in Europa im Zweiten Weltkrieg (Victory in Europe Day), was die historische Dimension unterstreichen sollte. Dass nach Keenan ein Mann namens William Shakespeare an die Reihe kam, war wohl poetischer Zufall. Das größte Impfprojekt der Geschichte des Landes, das mit mehr als 61.000 Corona-Toten einen traurigen Rekord in Europa hält, verdrängte sogar den Brexit-Streit aus den Schlagzeilen.