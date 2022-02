Briten sehen immer häufiger UFOs, Geister und „Phantomkatzen”

24. November, 23:30 Uhr, Glasgow, Schottland: Ein grelles, weißes Licht „schwebt“ über einem Haus und verschwindet dann in den Nachthimmel, meldet ein Einwohner. Im gleichen Monat wird im englischen Ravenglass eine „orange Kugel“ über dem Meer erspäht. In Nordirland wurden schon im Jänner 2021 „ein Raumschiff“ in Downpatrick und im September „Aliens in einem Schlafzimmer“ bei Lisburn gemeldet.

Außerirdische scheinen in Teilen des Vereinigten Königreichs Hochsaison zu haben. In Schottland vermerkte man laut einer Lokalzeitung 2021 etwa 47 UFO-Sichtungen, mehr als 2020 (34) und deutlich mehr als 2019 (13). In Nordirland verdoppelte sich die Zahl der gemeldeten ungewöhnlichen Himmelsobjekte laut Guardian von vier (2019) auf acht (2021).

Es scheint, als würde Corona übernatürliche Sichtungen in Großbritannien befeuern. Dafür gibt es gleich mehrere Erklärungen.