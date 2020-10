Fünf schaurige Legenden und ihre Schauplätze

Der Name Dimmuborgir – dunkles Schloss – klingt so dunkel, wie die Legende dahinter. Hier lebte der isländischen Folklore nach die grausame Oger-Frau Grýla mit ihrem Mann und ihren 13 Gnomen-Kindern. Heutzutage lassen Kinder in Island zu Weihnachten ihre Schuhe auf dem Fenstersims stehen. Die Artigen finden dann am nächsten Tag Geschenke, die Unartigen eine verdorbene Kartoffel. Wirklich Angst haben die Kinder allerdings davor, dass sie von den Gnomen entführt und von der Oger-Frau Grýlas verspeist werden. Diese Legende versetzte junge Isländer so sehr in Schrecken, dass 1746 ein Verbot der Verwendung zum Erschrecken von Kindern erlassen wurde. Reisende spazieren heute auf dem Lavafeld Dimmuborgir zwischen Lavasäulen in bizarren Formen.