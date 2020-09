Deutsche Nessie? Die verzweifelte Suche nach dem Thüringen-Krokodil

Huhn-Falle brachte keinen Erfolg

Nun ist ein Krokodil im Gegensatz zu ausgestorbenen Dinosauriern eine reale Bedrohung für den Menschen. Experten nehmen die Angelegenheit ernst und forschen hartnäckig.

Spuren im Schlamm führten sie bereits auf eine falsche Route. Ein verdächtiger Kothaufen – zuerst eine heiße Spur – war dann doch die Hinterlassenschaft eines in Thüringen heimischen Säugers: dem Fuchs. Ein Hubschrauber flog umsonst das Gebiet ab. Auch Dutzende Polizisten und Feuerwehrleute durchkämmten die Uferbänke ohne Ergebnis. Auf der Suche nach einem Krokodil. In Thüringen. In der Unstrut.

Dann wollte man mit einer List das "Unstrudil" in eine Wildfalle zu locken. Ein totes Hühnchen an einer Schnur fungierte als Köder. Es wurde am Flussufer morgens auf- und abends abghängt. Ohne Erfolg: "Es war kein Verbiss am Hähnchen festzustellen", konstatierte Heinz-Ulrich Thiele, Landratsamt-Pressesprecher des Kyffhäuserkreises. Er musste die Jagd auf den ledrigen Schatten begründen: "Wenn man in Verantwortung steht, muss man die Hinweise ernstnehmen, es geht ja um die Gesundheit der Bewohner."

Suche geht weiter

Vorausgesetzt, das Unstrut-Krokodil ist kein Fehlalarm: Wäre es dann überhaupt noch am Leben? Gut möglich. Krokodile können Wochen bis Monate ohne Nahrung überleben. Ein paar Fische gäbe es in der Unstrut sowieso. Zumindest aktuell sind auch die Temperaturen noch kein Problem, erklärte Oliver Wings, Forscher der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Als wechselwarmes Tier könne sich das Reptil Temperaturen von mehr als 20 Grad ebenso wie denen im einstelligen Bereich anpassen.