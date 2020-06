Briten-EU-Verhandlungen in der Sackgasse: Feuerwehraktion der Chefs

Wenn der Hut brennt, müssen die Chefs ran: Seit viereinhalb Monaten ist das Vereinigte Königreich kein Mitglied der EU mehr. Und seit fast genauso langer Zeit wird nun verhandelt, wie die künftige Kooperation zwischen der Union und einem ihrer ehemals wichtigsten Mitglieder ausehen soll.

Doch die Gespräche stecken fest. Am Freitag machte die Regierung in London zudem klar, dass Großbritannien per Jahresende endgültig aus der EU-Zollunion und dem EU-Binnenmarkt aussteigen wird. Die bis dahin vereinbarte Übergangsphase nach dem Brexit soll also nicht verlängert werden.