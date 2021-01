Brief an UN: Iran warnt vor US-Militärabenteuern am Golf

Der Iran hat in einem Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres vor gefährlichen militärischen Abenteuern der USA in der Golfregion gewarnt. "Die Militärabenteuer der USA am Persischen Golf und am Golf von Oman haben sich verschärft, besonders in den vergangenen Wochen", hieß es in dem Schreiben, das auch an den Südafrikaner Jerry Matthews Matjila und den Tunesier Eschagh al-Habib gerichtet war, die Vorsitzenden im UN-Sicherheitsrat im Dezember 2020 bzw. Jänner 2021.

Kriegstreibende Maßnahmen der USA

So seien in den vergangenen Tagen "provokative Flüge von Langstreckenbombern" durchgeführt worden. Solche "kriegstreibenden Maßnahmen" könnten die Lage in der Region auf ein "alarmierendes Niveau" bringen, heißt es in dem Schreiben der iranischen UN-Mission weiter. Für die Folgen wären dann die USA verantwortlich.

Racheakt zum Soleimani Todestag

Am 3. Jänner ist der erste Jahrestag der gezielten Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani im Irak durch US-Drohnen – und auf Trumps Befehl. Die USA befürchten einen iranischen Racheakt und haben daher ihre militärische Präsenz am Persischen Golf verstärkt.