Brexit-Verhandlungen werden bis November verlängert

Die zehnminütige Rede Theresa Mays beim gemeinsamen Abendessen in Salzburg hat die EU-Staats- und Regierungschefs überzeugt: Für einen Ausweg aus dem Brexit-Scheidungsdrama reicht längst nicht, was die britische Premierministerin in Salzburg präsentierte.

Und so endete der informelle EU-Gipfel, zu dem Bundeskanzler Sebastian Kurz geladen hatte, mit dem dürren Ergebnis: May konnte mit ihren Forderungen, die EU müsse mehr auf London zugehen, die Einheitsfront der EU-27 nicht durchbrechen.

Unter Hochdruck wird weiter verhandelt, bis Ende Oktober. Dann soll, falls bis dahin das gewünschte Verhandlungsergebnis erzielt ist, bei einem Brexit-Sondergipfel am 17. und 18. November das Austrittsabkommen des Vereinigten Königreiches abgesegnet werden.

Auf dieses Datum haben sich die EU-Staats-und Regierungschefs geeinigt, nachdem Frankreichs Präsident Macron und Irlands Premier Varadkar ihren Widerstand dagegen aufgegeben hatten: Sie hatten befürchtet, der spätere Abschlusstermin der Gespräche würde den Druck auf die Briten mildern.