Nur 18 Prozent der Brexit-Befürworter finden, dass EU-Austritt Erfolg war

Die Umsetzung der Entscheidung, die EU zu verlassen, hat die konservative Partei in den letzten sieben Jahren wiederholt gespalten. Das Gerangel um die Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur EU führte zum Rücktritt von Theresa May und verhalf Boris Johnson zu einer Mehrheit von 80 Sitzen im Jahr 2019, indem er versprach, "den Brexit zu vollziehen" ("get Brexit done").

Das Vertrauen in die Politik wird noch schwächer

Der Direktor des Thinktanks UK in a Changing Europe, Anand Menon, sagte gegenüber dem Guardian, dass die Enttäuschung über die Art und Weise, wie der Brexit gehandhabt wurde, das Misstrauen gegenüber Politikerinnen und Politikern wahrscheinlich noch verstärken wird: "Viele Austrittswähler glauben, dass der Brexit kein Erfolg war, weil die Politiker sie im Stich gelassen haben. Die Gefahr ist, dass dies zu einer Erosion des Vertrauens in die Politik und die Politiker führen wird", sagte er.

Trotz der Unzufriedenheit vieler Austrittswilliger mit der Art und Weise, wie der Brexit gehandhabt wurde, gibt es in den Umfragen kaum Anzeichen für einen umfassenden Sinneswandel, was vielleicht die Zurückhaltung der Labour-Partei und der Liberal Democrats erklärt, sich im Wahlkampf auf den Brexit zu konzentrieren.