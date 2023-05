Britischer Oppositionschef will neuen Brexit-Deal, Farage räumte Fehlschlag ein

Brexit-Befürworter spricht von Fehlschlag

Während es einerseits zu Arbeitskräftemangel kommt, ist es dem Land nicht gelungen, die irreguläre Migration wie von den Brexit-Befürwortern versprochen einzudämmen. Diese Woche musste selbst der Brexit-Wortführer Nigel Farage einräumen, dass der Brexit ein "Fehlschlag" gewesen sei. Er zeigte diesbezüglich aber auf die britische Regierung, weil diese die Migration nicht eindämme und die Unternehmen noch stärker reguliere als die Europäische Union. Zudem steigt der Druck von Unternehmen in Sachen Brexit-Deal. So drohte der Autohersteller Stellantis erst am Mittwoch damit, dass er seine britischen Fabriken mit tausenden Beschäftigten schließen müsse, wenn der Austrittsvertrag nicht rasch neuverhandelt wird.