Brexit-Partei könnte größte im EU-Parlament werden

Er hat gute Chancen, die Partei mit den meisten Abgeordneten im Europaparlament zu stellen – europaweit. Umfragen bescheinigen seiner Brexit-Partei bei den Europawahlen, die in Großbritannien schon Donnerstag stattfanden, bis zu 38 Prozent. Obwohl diese erst im Jänner gegründet wurde. Nigel Farage nimmt nach seinem Sieg mit der ebenfalls EU-kritischen UKIP im Jahr 2014 Kurs auf einen noch größeren Erfolg. Aufgehalten wurde dagegen sein Tourbus. Der musste am Donnerstag für eine Weile unfreiwillig stehen bleiben. Farage war in einen Hinterhalt gefahren.

Laut britischen Medien umringten drei junge Männer das Fahrzeug, hielten Behälter mit angeblich gefährlicher Flüssigkeit in den Händen. Milchshakes. Erst am Montag war Farage mit Bananen-Karamell-Milchshake attackiert worden, noch einmal wollte er es nicht so weit kommen lassen.