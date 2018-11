Brexit, Orban, Migration: Kurz und EVP-Chef Weber im Interview

Jetzt geht sich’s aber nicht mehr aus.

Weber: Wahrscheinlich nicht. Die Lehre für die Zukunft muss aber sein, dass wir in anderen Fragen mit einer Stimme sprechen.

Stichwort Europa-Vertiefung: Verfahren gegen Polen, Ungarn wegen Rechtsstaatlichkeits-, gegen Italien wegen Budgetsünden – driftet Europa nicht immer mehr auseinander?

Kurz: Was wir wollen ist eine EU mit nicht überbordenden Regeln. Aber die Regeln, die wir uns selbst geben, müssen von allen eingehalten werden. Immer, wenn man gegen Regeln verstößt, ist das schlecht für die EU, ob bei Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Dublin-Regeln oder Budgetfragen. Die Budgetpläne der italienischen Regierung sind unverantwortlich und eine Gefahr nicht nur für Italien, sondern darüber hinaus. Wir haben nach 60 Jahren die Schuldenpolitik in Österreich gestoppt. Auch andere Länder beenden die Schuldenpolitik, z. B. Spanien oder Irland. Italien geht hier den falschen Weg.

Weber: Die EU-Wahlen werden zeigen: Wollen wir den Weg der Partnerschaft des Miteinander, des Zuhörens weiter gehen? Oder kommt der Egoismus und der Nationalismus auf diesem Kontinent. Das ist die Weggabelung, vor der wir stehen. Unsere Botschaft ist: Wir sitzen in einem Boot.

Der Druck der EU auf „Sünder“ ist groß, aber der „Sünder“ Orban ist mit seiner FIDESZ nach wie vor in der EVP. Wieso?

Weber: Wir in der EVP akzeptieren keinen Bruch von europäischen Grundrechten. Wir haben im EU-Parlament ein Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn aktiviert, da ging’s nicht um Parteipolitik. Ich würde mir das Gleiche bei den Sozialdemokraten wünschen. In der Slowakei und Malta sind Journalisten ermordet worden, die zu Mafia-Staat-Kontakten recherchiert haben. Und in Rumänien steht eine Ratspräsidentschaft bevor, wo der Staatspräsident sagt, die sozialdemokratische Regierung sei nicht vorbereitet drauf. Dort werden Anti-Korruptionsgesetze diskutiert, die Korruptionsermöglichungsgesetze sein könnten.