CDU-Vorsitz: Spahn will mit Kritik an Migrationspakt punkten

Sie touren durch Städte und Talkshows, geben fleißig Interviews und versuchen, ihre Duftmarken zu setzen: Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), Friedrich Merz und Jens Spahn wollen Angela Merkel als CDU-Chefin beerben. Wobei Spahn, dem „Posterboy“ der Merkel-Gegner, bisher nur Außenseiterchancen zugerechnet werden. In diversen Umfragen fällt der Befund für seine Tauglichkeit aufs Kanzleramt bzw. den Parteivorsitz nicht gut aus: Merz und AKK liegen klar vor dem 38-jährigen Gesundheitsminister.

Der Kandidat nimmt’s sportlich, wie er am Wochenende in der Bild am Sonntag verkündete. Und setzte gleich die nächste Hürde: Er wolle über den Migrationspakt der Vereinten Nationen am Parteitag, wo auch der Vorsitz gewählt wird, abstimmen lassen. Wohlwissend, dass seine Fraktion den Pakt bereits gebilligt hat. Im Bundestag lieferten sich die Parteien darüber vergangene Woche ebenfalls eine lebhafte Diskussion – wobei es bis auf die AfD von allen Parteien eine breite Unterstützung für das Abkommen gibt.

Kritik aus den eigenen Reihen

Angesichts dessen zeigten sich einige CDU-Politiker verstimmt und überrascht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier habe vergangenen Woche nicht den Eindruck gehabt, dass sich Spahn bei jener Gelegenheit „in der Weise“ geäußert habe wie jetzt, sagte er dem ZDF-Morgenmagazin. Kritik gibt es auch vom Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen ( CDU): Der Pakt sei „ein enorm wichtiger erster Schritt der internationalen Gemeinschaft, Migration zu steuern“. Jürgen Hardt, außenpolitischer Fraktionssprecher, wies Bedenken zurück. „Diffuse Ängste werden geschürt und Menschen verunsichert“, sagte er der Welt. Niemand aus den demokratischen Parteien solle sich für so etwas hergeben.