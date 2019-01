Brexit: „May muss ein Endspiel aufbauen“

Was würden Sie Theresa May nun raten?

Nehmen wir das Beispiel eines Bankräubers: Der hat die Vision, eine Bank auszurauben und dann mit dem Geld auf den Bahamas die Caipirinhas zu genießen. Dem entspricht die Vision der Brexiteers, die meinen, alles wird auch nach einem Hard Brexit ganz wunderbar.

Jetzt steht aber vor der Bank schon die Polizei und ist bereit zu stürmen. Zuerst schickt man den Polizeipsychologen vor. In der jetzigen Lage wäre das May, die die Brexiteers vor die Wahl stellen muss: eine schlechte Wahl treffen, also aufgeben, und ein paar Jahre ins Gefängnis gehen oder katastrophale Erstürmung.

May muss jetzt bereit sein, gegenüber der eigenen Hardcore-Fraktion aufs Ganze zu gehen. Sie muss den Brexiteers klarmachen: „Die Caipirinhas sind weg.“

Aber sie sagte doch: „Wenn nicht mein Deal, dann gar kein Deal“. Es gab also eine Wahl.

„Wenn-dann“-Szenarien sind immer problematisch. Das ist wie bei einer guten Ehe. Da setzt man nicht alles aufs Spiel. Man sagt nicht: „Wenn du das nichts machst, lasse ich mich scheiden.“ Im Einzelfall kann es helfen, aber es untergräbt die Partnerschaft.

In diesem Fall muss May aber, weil es um alles geht, zu diesem "wenn-dann"-Mittel greifen, um Verbindlichkeit für ihre Aussagen zu schaffen. Also "liebe Brexiteers, unterstützt einen vernünftigen Brexit, weil sonst die Mehrheit der Tory-Fraktion mit anderen für ein neues Referendum stimmt."