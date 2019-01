Pressestimmen: May unzerstörbar wie "Kakerlake im nuklearen Winter"

"Adevarul" ( Bukarest):

"Die eigentliche Frage ist jetzt, ob die Briten die Möglichkeit akzeptieren einzugestehen, dass sie mit der Entscheidung für den Brexit einen fundamentalen Fehler gemacht haben. Ob sie nun bereit sind, das öffentlich zuzugeben und nett und höflich die Europäische Union darum bitten, (...) so zu tun, als wäre nichts gewesen (...). Kaum vorstellbar wäre in diesem Fall eine größere Missachtung des politischen Prinzips der guten Regierungsführung und der europäischen Bürger, denen in den letzten zweieinhalb Jahren ein Spektakel geboten wurde, in dem Hunderte Amtspersonen auf Kosten des europäischen Steuerzahlers hin und hergeschickt wurden, um in abertausenden Sitzungen über den Text des (Brexit-)Vertrags bis aufs Komma zu verhandeln (...). Unglaubliche Summen aus dem Haushalt der EU wären damit einfach aus dem Fenster hinausgeworfen worden."

" Neue Zürcher Zeitung":

"Ihr Sieg bedeutet nicht, dass May aus dem Schneider ist. (Oppositionschef Jeremy) Corbyns Entourage hatte im Vorfeld den Beginn einer eigentlichen Kampagne angekündigt. Labour will bei jeder weiteren Niederlage der Premierministerin im Brexit-Prozess neue Vorstöße lancieren. Möglicherweise stimmen Tory-Rebellen oder die (nordirische) DUP auch einmal mit der Opposition, sollte May auf einen weicheren Brexit einschwenken, um ihren Deal zu retten. Auch auf Corbyn lastet Druck. Der Labour-Parteitag beauftragte die Parteiführung im Herbst, im Fall eines gescheiterten Misstrauensantrags auf eine zweite EU-Abstimmung und die Annullierung des Brexit hinzuarbeiten - ein Weg, den Corbyn scheut."

"de Volkskrant" ( Amsterdam):

" May hat wissen lassen, dass sie nun bereit ist, mit der Opposition über einen Ausweg aus der Sackgasse zu sprechen. Aber das ist nur möglich, wenn sie bereit ist, die Anhänger eines harten Brexits innerhalb ihrer eigenen Partei fallen zu lassen und einen weichen Brexit anzustreben. Dafür scheint sich eine breite Koalition von Gleichgesinnten in den verschiedenen Parteien zu formieren.

Manche Verfechter eines EU-Austritts, wie (der frühere britische Außenminister) Boris Johnson, sehen in der vernichtenden Abstimmungsniederlage von May jedoch ein Mittel, um die Europäische Union zu weitreichenden Zugeständnissen zu zwingen. Aber das ist eine Illusion, von der sich May nicht beirren lassen sollte. Ihre unerwartet schwere Niederlage wird bei der EU eher ein Gefühl verstärken, dass weitere Zugeständnisse keinen Sinn machen, bis klar ist, was genau die Briten eigentlich anstreben."

"Magyar Idök" ( Budapest):

"In dem ganzen Hasardspiel gab es eine einzige Person, die in der Lage war, die Interessen der Menschen zu vertreten. Theresa May hält sich an die mit dem Referendum getroffene Entscheidung - 'Brexit heißt Brexit' -, auch wenn sie selbst nie den EU-Austritt unterstützt hat. Die Premierministerin versuchte in den schwierigsten Zeiten und unter internationalem und heimischem Druck, in den Verhandlungen mit der EU das Maximum herauszuholen. Dieses wird langfristig zweifellos auf nichts anderes hinauslaufen als auf ein Freihandelsabkommen nach schweizerisch-norwegischem Muster. Doch welches Schicksal Theresa May nach dem Überstehen des Misstrauensvotums beschieden sein wird, vermögen nicht einmal die berühmten Londoner Buchmacher zu prophezeien."

"Bergens Tidende" (Bergen):

" Norwegen hat heute durch eine Reihe von Abkommen ein geordnetes Verhältnis zur EU, wobei das EWR-Abkommen eindeutig das Wichtigste ist. Außerdem sind wir zusammen mit der Schweiz, Island und Liechtenstein Mitglied der Freihandelszone EFTA. Im Brexit-Prozess war 'die norwegische Lösung' anfangs höchst unpopulär in der britischen Politik. Aber während die eine Lösung nach der anderen zum Wrack wird, schauen immer mehr nach Norwegen. Trotz allem haben wir Vereinbarungen, die politische Stabilität, einen geordneten Handel und sichere Rahmenbedingungen für die norwegische Wirtschaft bieten.

Würden die Briten Teil des EWR-Abkommens und der EFTA beitreten, würde sich sehr viel ändern. Großbritannien wünscht sich eine liberalisierte Agrarpolitik und eine stärkere Kontrolle der Fischereiressourcen - nicht zuletzt der norwegischen. Es gibt auch keinen Grund zur Annahme, dass die Herausforderungen im norwegischen Arbeitsleben besser werden, wenn die Briten in den EWR gelangen. Es ist an der Zeit, deutlich zu sein: Norwegen sollte international immer seinen Kooperationswillen zeigen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, das Wirrwarr zu lösen, in das sich Großbritannien gesetzt hat. Es ist nicht im norwegischen Interesse, Großbritannien in den EWR zu holen."