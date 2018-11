Brexit: Kampf um jeden Mann im Unterhaus

„Chef-Einpeitscher“ ist keine vertrauenerweckende Berufsbezeichnung, aber es beschreibt eindrücklich, was Julian Smith in diesen Tagen so treibt. Der Schotte führt Einzelgespräche mit jedem der 315 Abgeordneten der konservativen Partei im Londoner Unterhaus – und dabei verwendet er erfahrungsgemäß auch unsanfte Techniken. Klubzwang, auf den die Fraktionschefs österreichischer Parteien bei ihren Abgeordneten setzen können, existiert in Großbritannien nicht.