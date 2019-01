Brexit: Johnson warnt May vor Zugeständnissen an Labour Party

May hatte nach dem gewonnenen Vertrauensvotum im Londoner Unterhaus am Mittwochabend Gespräche mit Abgeordneten aller Parteien angekündigt, um Chancen für einen mehrheitsfähigen Brexit-Deal auszuloten. Am Montag will sie im Londoner Unterhaus ihren Plan B vorstellen. Mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn gab es bisher noch kein Gespräch, weil er von May zunächst die Zusicherung fordert, einen Brexit ohne Deal auszuschließen, also notfalls das Austrittsdatum 29. März zu verschieben.

Telefonate mit Merkel und Rutte

Die Premierministerin telefonierte nach Angaben aus ihrem Kabinett mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem niederländischen Premier Mark Rutte, für Freitagnachmittag war ein Gespräch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker angesetzt. Ein Sprecher Merkels betonte, dass der Ball nun bei May liege. "Wir wollen hören, was die britische Regierung jetzt als nächsten Vorschlag bringt", sagte er am Freitag. Ähnlich äußerte sich auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. "Wer ein starkes Europa will, der kann das Ausscheiden Großbritanniens nur bedauern", fügte er hinzu.

Die Chefs der deutschen Parteien CDU, SPD und Grüne sowie Verbandschefs und Topmanager appellierten indes in einem Brief an die Londoner Tageszeitung " The Times" an die Briten, in der EU zu bleiben. "Die Briten sollen wissen: Tief im Herzen wollen wir, dass sie bleiben", heißt es in dem Schreiben. "Unsere Tür wird immer offen bleiben." Nicht anschließen wollte sich dem Brief FDP-Chef Christian Lindner.