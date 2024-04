Teurer Speck: Wird der Brexit zur Gefahr für das englische Frühstück?

Doch anders als die EU, die ihre Grenzen für britische Lebensmittel sofort hochfuhr, zögerte die Regierung in London ihre Kontrollen über Jahre hinaus. Zu groß war die Sorge, dass Großbritannien, das ja viel mehr Lebensmittel aus der EU importiert als es dorthin exportiert, Schwierigkeiten mit der Versorgung, aber vor allem stark steigende Preise drohen würden. Nicht umsonst warnte die britische Opposition vor Warteschlangen in Häfen, Verzögerungen bei Importen sowie einem Anstieg der Inflation, vor allem bei Lebensmittelpreisen.

Mit Ende April aber ist es endgültig soweit. Großbritanniens Grenzkontrollen für Lebensmittel werden schlagend. Das betrifft am allermeisten Frischware, also Gemüse und Obst, die Hygienekontrollen, an der Grenze durchlaufen müssen, noch viel stärker alle Fleischwaren, denn die brauchen, um den Weg in die britischen Supermärkte zu finden tierärztliche Zertifikate. Die erste Tranche dieser Zertifikate müssen schon im Herstellerland stattfinden, konkret in Dänemarks Schlachthöfen. Dort müssen Tierärzte die Schweine überprüfen, und zwar nach den Kriterien, wie sie Großbritannien verlangt.

Die Zeit fehlt später im Supermarkt

All das könnte nicht nur die ohnehin stark gestiegenen Preise in Großbritannien weiter in dei Höhe treiben, es könnte auch gerade viele kleinere Lebensmittelhersteller in der EU von weiteren Geschäften mit Großbritannien abbringen: Zu viel Bürokratie, zu viele Gebühren und damit zu wenig Gewinnmarge. Das gilt auch für viele Gemüse- und Obstbauern. Während es beim Speck eher auf den Preis ankommt, kommt für sie der Faktor Zeit viel stärker dazu. Geht ein Tag durch die Kontrollen an der Grenze verloren, reduziert das die Tage, die die Ware im Supermarkt verkauft werden kann oft um ein Viertel. Das schneller erreichte Ablaufdatum verringert die Umsätze und erhöht die Menge an nicht mehr essbarer Ware.

Dänemarks Großproduzenten von Speck und Würsten haben sich natürlich seit Jahren akribisch auf diese Kontrollen vorbereitet. Man stehe bereit, um die Verzögerungen so gering wie möglich zu halten. Auch die britischen Behörden trommeln seit langem die Botschaft, dass man all die Kontrollen so automatisiert und damit so rasch und effizient wie möglich durchführen werde.

Zu wenig Arbeitskräfte für schnelle Kontrollen?

Doch da könnte der akute Arbeitskräftemangel in Großbritannjen den Behörden einen weiteren Strich durch die von Anfang sehr optimistischen Rechnungen über die Brexit-Folgen machen. Gerade für Nacht- und Spätschichten an den Grenzen fehlen laut britischen Medienberichten schon jetzt Tierärzte und Kontrolleure. Die großen dänischen Schweinemäster nehmen die neuen Hürden vorerst einmal gelassen hin, aber sparen nicht mit Kritik. "Ich war nie für den Brexit - und ich bin es immer noch nicht", erzählt einer dieser Unternehmer dem Wirtschafts-Nachrichtendienst "Bloomberg".