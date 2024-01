Britische Opposition warnt: Brexit-Kontrollen bringen Handelsprobleme

Die britische Opposition warnt angesichts der bevorstehenden Einführung von Brexit-Kontrollen vor neuen Problemen im Handel mit der EU. In einem Brief an Vizepremierminister Oliver Dowden, aus dem die Zeitung "Financial Times" zitierte, schrieb Labour-Spitzenpolitiker Nick Thomas-Symonds, vom 31. Jänner an drohten Warteschlangen in Häfen, Verzögerungen bei Importen sowie ein Anstieg der Inflation, vor allem bei Lebensmittelpreisen.

Die Regierung müsse sich vergewissern, ob Unternehmen und Verbraucher auf Änderungen eingestellt seien, und dringende Maßnahmen ergreifen, um Unterbrechungen der Lieferketten so gering wie möglich zu halten.

