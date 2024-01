Trinken wie unter Churchill: In England kehrt das Wein Pint zurück

Milch im Pint, Obst in Kilo

Aktuell arbeitet England mit einem Mix aus imperialen und metrischen Maßeinheiten. Während etwa Strecken in Meilen und Bier sowie Milch in Pints ausgeschenkt wird, müssen Händler seit 2001 Frischware in Kilogramm und Meter angeben. Nicht alle Händler haben das damals kampflos hingenommen. Obsthändler Steven Thoburg verkaufte seine Bananen in Sunderland weiter um 34 Pence das Pfund – und landete vor Gericht. Ein dreijähriger Rechtsstreit folgte, der bis ins Oberhaus ging. Doch Thoburg starb 39-jährig an einem Herzinfarkt, bevor der Konflikt gelöst werden konnte.