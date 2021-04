Am Dienstagabend wollten die Abgeordneten des EU-Parlaments den mühsam errungenen, 1.386 Seiten umfassenden Handelspakt zwischen der EU und ihrem britischen Ex-Mitglied absegnen. Das erwartet positive Ergebnis sollte erst am Mittwoch verkündet werden. Das Thema Erasmus kommt darin nicht vor.

Was hingegen endgültig geregelt ist: Waren dürfen zollfrei und unbegrenzt zwischen der EU und Großbritannien aus- und eingeführt werden. Provisorisch galt dies bereits seit Jänner, nachdem sich die Regierung in London und die EU-Kommission am Weihnachtstag darauf geeinigt hatten.