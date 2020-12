Das Brexit-Wunder am Heiligen Abend

Reibungslose Beziehungen

Eine Woche vor Ende der Brexit-Übergangsphase haben die Unterhändler am Donnerstag letzte Hand an ein umfassendes Handelsabkommen gelegt. Der Pakt soll Zölle verhindern und die Hunderte Milliarden Euro schweren Wirtschaftsbeziehungen so reibungslos wie möglich halten. Zudem soll er den EU-Fischern Zugang zu britischen Gewässern sichern und viele Alltagsfragen klären, etwa die Zusammenarbeit bei Polizei, Justiz oder Energieversorgung, aber auch den Studentenaustausch.

Hoffnung bis zuletzt

Trotz einer weitgehenden Einigung auf entscheidende Punkte am Mittwoch zogen sich die Verhandlungen an Heiligabend doch noch einmal. Auch gegen Mittag waren letzte Details ungeklärt. Dennoch hoffte man weiter auf einen Deal an Heiligabend.