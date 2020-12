Brexit-Finale: Bei diesen drei Themen steht's Spitz auf Knopf

Fischerei

Es geht um die Mengen, die EU-Fischer in britischen Gewässern fangen dürfen, und darum welche seiner Meerregionen Großbritannien gänzlich für EU-Fangflotten öffnen muss. Im Gespräch sind Insidern zufolge Quoten und eine Klausel zur Überprüfung der Regelung nach einer bestimmten Frist - eine sogenannte Revisionsklausel. Umwelt- und Agrarminister George Eustice warf der EU im Sender „Sky News“ „groteske“ Forderungen vor. Vertreter der britischen Regierung wiesen am späten Sonntagabend Berichte über einen Fortschritt beim Streitthema Fischerei zurück. „Es hat keinen Durchbruch beim Fisch gegeben. Es ist heute nichts Neues dazu erreicht worden“, so die Aussage eines britischen Regierungsvertreters. Mehrere britische Medien hatten zuvor unter Berufung auf EU-Quellen von einem solchen Fortschritt berichtet.

Wettbewerb

Bei den Wettbewerbsbedingungen - das Stichwort heißt Level Playing Field - geht es unter anderem um Umwelt-, Sozial- und Beihilfestandards. Großbritannien möchte sich dabei von der EU möglichst wenige Vorgaben machen lassen - für Johnson ist das eine Frage der Souveränität. Die EU will jedoch Wettbewerbsvorteile für britische Firmen durch Regeldumping verhindern, zumal das angestrebte Handelsabkommen britische Waren unverzollt und ohne Mengenbegrenzung auf den EU-Markt lassen würde. Also will man verhindern, dass Großbritannien Produkte unter niedrigeren Umweltstandards herstellt und so einen Preisvorteil bei seinen Waren herausholen kann.

Schiedsgerichte

Wer, wie und wo darf bei einem zukünftigen Streit zwischen der EU und Großbritannien entscheiden, und hat die EU die Möglichkeit, London nach einem Bruch der vereinbarten Handelsregeln sofort mit Strafzöllen zu belegen? Ist der Europäische Gerichtshof damit von Großbritannien anerkannt, oder kann London sich gegen dessen Sprüche wehren? Das ist weiterhin umstritten. Praktische Auswirkungen etwa hat dieser Streit auf die Regelungen für den Zugverkehr durch den Eurotunnel unter dem Ärmelkanal. Sind die auf beiden Seiten unterschiedlich, weil London sich den Gerichtshof-Entscheidungen nicht beugt, gibt es Chaos.