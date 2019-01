Brexit-Deal abgeschmettert: Und was kommt jetzt?

Welche Optionen liegen am Tisch?

May hat hoch gepokert und ist tief gefallen und scheint trotzdem nicht aufzugeben. Nach der Niederlage im britischen Parlament sprach sie mit fester Stimme. Die Abgeordneten hätten entschieden, allerdings sei nach der Abstimmung immer noch unklar, was das britische Parlament denn eigentlich wolle, so May in den Minuten nach der Abstimmung. Stellt sich die Frage wie es weitergeht. Die Optionen sind eigentlich dieselben wie bisher.

Szenario 1: Großbritannien tritt mit Ende März ohne Abkommen aus der Europäischen Union aus. Das wäre der sogenannte harte Brexit.

Szenario 2: Die Anhänger eines zweiten Referendums setzen sich durch. Das Volk stimmt noch einmal grundsätzlich über den EU-Austritt ab. Befürworter gehen davon aus, dass eine neuerliche Abstimmung mit einer Mehrheit für einen Verbleib in der EU enden würde. Wenn sie sich dabei nicht irren.

Szenario 3: Es findet doch noch ein geordneter Brexit statt. Dafür bräuchte May aber einen neuen Plan, eine Mehrheit und willige EU-Partner. Sie hat bereits angekündigt mit allen Parteien Gespräche zu führen. Für den von May jetzt gesuchten Konsens könnte es aber zu spät sein, von Seiten der Eu werden Nachverhandlungen auch weiterhin abgelehnt.