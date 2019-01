Nach Mays Debakel bleiben Wut und Ratlosigkeit

Große Teile der Partei haben sich von ihr inzwischen ohnehin distanziert, wollen statt der Neuwahlen, die Labour nach jüngsten Umfragen ohnehin nicht gewinnen würde, eine Neuabstimmung über den Brexit. Das Schlagwort „zweite Abstimmung“ zieht in diesen Tagen immer weitere Kreise. Auch viele Konservative denken darüber laut nach, wie etwa Dominic Grieve, der frühere Generalstaatsanwalt, der May im Parlament schon vor der Abstimmung mit geschickten Winkelzügen in die Enge trieb.

Dass es aber tatsächlich zu dieser Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg kommt, bezweifeln politische Beobachter. So sehr viele Parlamentarier inzwischen ihrer eigenen Parteiführung misstrauen, so ungern will man in dem vergifteten Klima der britischen Politik mit den anderen Fraktionen etwas zu tu haben.

Im Unterhaus wird es also in den kommenden Tagen nicht bei Grieves Winkelzügen bleiben. Großbritanniens parlamentarische Geschäftsordnung, die vor allem aus oft Jahrhunderte altem, oft lückenhaften Gewohnheitsrecht besteht, lässt oft unerwartete Schachzüge zu. Gerade rund um die gestrige Brexit-Abstimmung versuchen viele Abgeordnete Ergänzungen einzubringen, die im Tauziehen der kommenden Wochen entscheidend werden könnten.

Denn dieses Tauziehen scheint auch in den nächsten Wochen die Debatte um den Brexit zu bestimmen. Ein durchschlagender Erfolg, der das Land endgültig wieder auf einen klaren Brexit-Kurs bringt, dürfte keiner der zerstrittenen Gruppierungen gelingen.