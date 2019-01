Enttäuschung in Brüssel: „Die Zeit ist fast abgelaufen“

Eine wirkliche Überraschung vom Parlamentsvotum in London hatte sich in Brüssel niemand erwartet. Aber das enorme Ausmaß der Niederlage für Premierministerin May verblüffte doch: Nur 202 Abgeordnete waren ihr gefolgt, aber mehr als doppelt so viele britische Parlamentarier lehnten den mit der EU ausverhandelten Scheidungsvertrag ab.

Entsprechend groß fiel das Bedauern von EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker aus: „Wenn ein Deal unmöglich ist und niemand einen No-Deal will, wer wird den Mut haben zu sagen, wie die einzige positive Lösung aussieht?“, fragte Tusk nach dem Votum. Und Juncker drängte das Vereinigte Königreich, „uns seine Vorstellungen über das weitere Vorgehen so rasch wie möglich mitzuteilen. Die Zeit ist fast abgelaufen“.

Ein harter Brexit, das ist das Szenario, das man in Brüssel unbedingt vermeiden will. Dafür würden die 27 EU-Staaten der britischen Regierung auch entgegenkommen. Bittet etwa London um eine Verschiebung des Austrittsdatums um einige Wochen, würde dies mit Sicherheit gebilligt.