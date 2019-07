Brexit-Boris will es Brüssel zeigen

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange Teil einer Zollunion mit der EU bleibt, bis das Problem auf andere Art gelöst ist. Johnson sieht in der Klausel ein „Instrument der Einkerkerung“ Großbritanniens. Er will den Backstop streichen und die irische Grenzfrage erst nach dem Austritt in einem künftigen Freihandelsabkommen mit der EU lösen.