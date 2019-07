Tory-Drama: Wenn Johnson kommt, wollen andere gehen

Doch schon lange ist bekannt, dass die konservative Partei schwer gespalten ist. Das wurde auch am Sonntag wieder deutlich, als Kabinettsmitglieder ankündigten, für eine Regierung unter Johnson nicht zur Verfügung zu stehen. Justizminister David Gauke machte in einem Interview mit der Sunday Times den Beginn, es folgte Finanzminister Philip Hammond via BBC, der selbst vor Kurzem noch als möglicher Theresa-May-Nachfolger im Raum gestanden wäre.

Parteilinie

Beide warnten vor einem ungeregelten Brexit, den Boris Johnson nicht ausschließt. Beide kamen mit ihren Rücktritten einem Rauswurf des Brexit-Hardliners zuvor. Johnson will am 31. Oktober Großbritannien aus der Europäischen Union führen – „komme, was wolle“. Der Abgeordnete Nick Bole, der kürzlich aus der Tory-Partei ausgetreten ist, gibt zu bedenken, dass sich die Partei radikalisiert habe. „Vor einem halben Jahr war ein harter Brexit eine unpopuläre Obsession einiger weniger Brexit-Extremisten. Ab Mittwoch wird er offizielle Parteilinie sein.“