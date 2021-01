Brasilien: Volle Strände und Corona-Apokalypse

Tatsächlich ist die Familie unter freiem Himmel, hält zu Nachbarn Sicherheitsabstand. Auf den großen Stränden ist das möglich. Doch dort, wo Bier fließt, die Musik aus den Lautsprechern dröhnt, geht die Disziplin mit der Zeit verloren. Irgendwann im Laufe des Tages ist es so wie früher, werden alle Hygienemaßnahmen über Bord geworfen. Die Konsequenzen zeigt die Statistik: Der Bundesstaat Rio de Janeiro zählt zu den Staaten mit stark ansteigenden Infektionszahlen.

Was in Europa inmitten der Corona-Pandemie die umstrittenen Ausflüge in die Skigebiete sind, ist für die Brasilianer der Strandbesuch. Und dennoch: Erst vor ein paar Tagen dröhnte entlang der Strandpromenade der Lärm von massiven Protesten: Die Corona-Politik des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro treibt mehr und mehr Menschen auf die Straßen. Hatte Bolsonaro in den ersten Monaten der Pandemie mit seiner Forderung nach einem lockeren Kurs für die Wirtschaft noch viele Fürsprecher im Volk, kippt inzwischen die Stimmung. Grund ist die katastrophale Lage im Norden des Landes. In den Bundesstaaten Amazonas und Rondonia ist das Gesundheitssystem zusammengebrochen.