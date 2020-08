Bolsonaro: "Menschen sterben. So ist das Leben"

First Lady positiv

Am Donnerstag wurde Bolsonaros Ehefrau positiv getestet. "Die First Lady Michelle Bolsonaro wurde an diesem Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet", bestätigte das Kommunikationsministerium in der Hauptstadt Brasília.

Sie sei bei guter Gesundheit und folge den Vorgaben zum Umgang mit einer Coronainfektion.

Am Mittwoch hatte sie zusammen mit dem Staatschef an einer Veranstaltung in Brasília teilgenommen, bei der beide eine Schutzmaske trugen.