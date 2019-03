Brasilien: Polizisten wegen Mordes an Politikerin festgenommen

Ein Jahr nach dem Mord an der linken Kommunalpolitikerin Marielle Franco in Brasilien sind zwei Polizisten festgenommen worden. Die beiden am Dienstagmorgen in Rio de Janeiro festgenommen Mitglieder der brasilianischen Militärpolizei stehen im Verdacht, das Attentat vom März 2018 verübt zu haben, wie die Nachrichtenwebsite G1 unter Berufung auf Justizkreise berichtete.