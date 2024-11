Schockbericht aus Brasilien: Bolsonaro plante Staatsstreich und Mord an politischen Rivalen

Der Bericht war mit Spannung erwartet worden, die Deutlichkeit des Inhalts sendete dann doch Schockwellen durch den siebtgrößten Staat der Erde. Am Donnerstag erklärte die brasilianische Bundespolizei, dass das Land im Jänner 2023 nur um Haaresbreite einem gewaltsamen Militärputsch entgangen sei. In dessen Zentrum soll der rechtsextreme Ex-Präsident Jair Bolsonaro gestanden haben.

Auf 884 Seiten führt der Bericht detailliert aus, wie Bolsonaro gemeinsam mit 36 weiteren Verschwörern über Jahre geplant habe, im Falle einer Wahlniederlage 2022 an der Macht zu bleiben. Und nicht nur das: Sogar die Ermordung seines linken Nachfolgers Lula da Silva, dessen Vertrauten Gerardo Alckmin und des obersten Richters Alexandre Moraes habe Bolsonaro geplant.

Sogar für den Fall, dass der Putsch scheitern würde, habe Bolsonaro Vorbereitungen getroffen: Dafür habe es einen „Exfiltrationsplan“ gegeben, der Bolsonaros Flucht „unter Einsatz von Waffen“ möglich gemacht hätte.

Einige führende Generäle verhinderten den Putsch

Über drei Jahre sei der Plan gereift, zunächst säten die Putschisten öffentlich Zweifel an der abgelaufenen Wahl, dann hätte Bolsonaro am 15. Dezember, zwei Wochen vor der Amtsübergabe an Lula, ein „Putschdekret“ unterzeichnen sollen, in dem er die Macht an ein sogenanntes „Krisenkabinett“ abgegeben hätte – bestehend aus zwei Vertrauten: Dem damaligen Verteidigungsminister Walter Braga Netto sowie Sicherheitsminister Augusto Heleno, beides Generäle.