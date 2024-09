Die fünf zentralen Erkenntnisse aus der Landtagswahl in Brandenburg

Nach den Wahlschlappen in Thüringen (6,1 Prozent) und Sachsen (7,3 Prozent) schaffte der SPD-Spitzenkandidat in Brandenburg, der amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke den Turnaround und ging mit 30,9 Prozent als Erster durchs Ziel – und das im letzten Moment.

Da alle Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD , die in Brandenburg als rechtsextremer Verdachtsfall gehandelt wird, ausgeschlossen haben, fällt dem linkspopulistischen „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) wie schon in Thüringen und Sachsen die Rolle des Königsmachers zu. Es könnte in eine „Große Koalition“ eintreten oder von außen stützen, sprich tolerieren. Oder eine Regierungsallianz mit der SPD eingehen.

In jedem Fall müsste das BSW, das erst heuer gegründet wurde und sich als stramme Oppositionspartei etabliert hat, Kompromisse eingehen. Das freilich könnte ihren Markenkern beschädigen – und das große Ziel der Namensgeberin gefährden, bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr in Fraktionsstärke ins Parlament in Berlin einzuziehen.

Drittens: Die Ränder wurden gestärkt

Wie schon in Thüringen und Sachsen schnitten die Parteien am linken und rechten Rand des politischen Spektrums extrem gut ab. So errang das BSW aus dem Stand 14 Mandate, die AfD verbesserte sich um sieben auf 30 Sitze, gemeinsam haben sie genau so viele Abgeordnete wie SPD und CDU zusammen.