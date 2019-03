Brände und Plünderungen: Gelbwesten-Protest artet aus

Frankreichs Premierminister Edouard Philippe hat die Ausschreitungen am Rande der " Gelbwesten"-Proteste in Paris verurteilt. "Wer solche Taten verteidigt oder ermutigt, macht sich zum Komplizen", sagte Philippe am Samstag in Paris. Die Gewalt sei inakzeptabel.

"Sie hätten töten können"

"Sehen Sie nur, was hätte passieren können", sagte ein sichtlich unter Schock stehender Bewohner des Gebäudes der Nachrichtenagentur AFP. "Sie hätten töten können."

Frankreichs Innenminister Christophe Castaner warf den Brandstiftern vor, sie seien weder Demonstranten noch Randalierer, sondern Mörder. In einer Zwischenbilanz am frühen Nachmittag sprach die Polizei von 82 Festnahmen. Castaner sagte weiter, einige Teilnehmer seien offensichtlich "nur angereist, um Sachen zu zerstören". In sozialen Netzwerken hatten die Organisatoren des Protestes zuvor angedeutet, es würden Unterstützer aus Italien, Belgien, den Niederlanden und sogar aus Polen erwartet.