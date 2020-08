Brachten österreichische Ermittlungen Max Zirngast in Gefahr?

Das Oberlandesgericht Graz hat der Beschwerde von Max Zirngast gegen die Art und Weise der Ermittlungen in Österreich gegen ihn Recht gegeben. Das Gericht stellte fest, dass der im September 2019 in der Türkei freigesprochene österreichische Student, freie Journalist und Aktivist in seinen Verfahrensrechten verletzt worden sei, bestätigte eine Gerichtssprecherin der APA am Freitag.

Zuvor hatte bereits der "Standard" über den Entscheid berichtet. Die Staatsanwaltschaft Graz habe die Informationspflichten gegenüber Zirngast nach Ansicht des Oberlandesgerichts nicht eingehalten, erläuterte Sprecherin Elisabeth Dieber gegenüber der APA. Er sei nicht über das gegen ihn in Österreich laufende Verfahren informiert worden und haben damit auch keine Chance erhalten, sich zu den Vorwürfen zu äußern.