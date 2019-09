Prozess in Türkei: Max Zirngast freigesprochen

Zirngast zuvor "relativ entspannt"

Die Hauptverhandlung hätte eigentlich schon am 11. April stattfinden sollen, doch wurde sie vertagt. Dem Politikwissenschaftsstudenten und Journalisten wird Terrorpropaganda vorgeworfen, nachdem er in linken Medien kritisch über das türkische Regime unter Präsident Recep Tayyip Erdogan berichtet hatte. Mit einer Einstellung des Verfahrens rechnet Zirngast nicht, doch hofft er auf die Aufhebung seines Ausreiseverbots.

Er sei "relativ entspannt, was den Prozess selbst betrifft", so der Aktivist und Journalist bei einer Pressekonferenz in Wien, zu der er aus Ankara zugeschaltet war.