Türkei: Prozess gegen Max Zirngast geht weiter

Die frühere Grün-Abgeordnete Berivan Aslan sprach sich als Vertreterin des Solidaritätskomitees für Max Zirngast für einen stärkeren politischen Druck der österreichischen Regierung auf Ankara aus. "Wir gehen sowieso nicht von einem fairen Verfahren aus", sagte sie in Anspielung auf die Aussage der früheren Außenministerin Karin Kneissl, die die Hoffnung auf ein solches geäußert hatte. "Es ist die einzige Möglichkeit, mit Druck Max freizukriegen", betonte sie. "Es wird einfach zu wenig gemacht", kritisierte die kurdischstämmige Politikerin. Zirngasts Mutter berichtete, dass sie kürzlich "ein sehr positives Gespräch" mit Kneissls Nachfolger Alexander Schallenberg gehabt habe und dieser bestätigt habe, "dass Max sowohl ein Konsularfall als auch ein politischer Fall ist".

Max Zirngast äußerte sich zurückhaltend auf die Frage, wie sich ein Comeback des wegen seiner wiederholten Angriffe beim türkischen Regime nicht gut angeschriebenen ÖVP-Chefs Sebastian Kurz als Bundeskanzler auf seine Situation auswirken könnte. Einerseits sei die Lage des türkischen Regimes derzeit "nicht gut" und es sei "sehr darauf bedacht, sich nicht zu verkrachen mit anderen Staaten". Die Entwicklung der Beziehungen hänge also nur "teilweise" von Österreich ab. Auch glaube er nicht, dass sich Kurz in den ersten Monaten gleich auf die Türkei "einschießt", so Zirngast.

Der Politikwissenschaftsstudent und Journalist war am 11. September in Ankara unter Terrorvorwürfen festgenommen worden. Der Autor linker Publikationen hatte kritisch über das Erdogan-Regime geschrieben, insbesondere dessen Kurdenpolitik. Am Heiligen Abend 2018 kam er aus der Untersuchungshaft frei, darf das Land seitdem aber nicht verlassen. Der zunächst auf 11. April angesetzte Prozessbeginn wurde auf 11. September vertagt.