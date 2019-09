Max Zirngast nach Haft in Türkei wieder in Wien gelandet

Nach dem Überraschenden Freispruch am Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara ist Max Zirngast am Donnerstag sicher in Wien gelandet. Am 11. September wurden er und drei türkische Mitangeklagte freigesprochen. Das war genau ein Jahr, nachdem eine türkische Antiterroreinheit seine Wohnung in Ankara gestürmt hatte und Bücher beschlagnahmt hatte.

Zirngast zeigte sich erfreut, wieder in Österreich zu sein. Man dürfe aber auch nicht vergessen, dass es „Zigtausende solche Prozesse in der Türkei gibt“. Sowohl seine Festnahme als auch sein Freispruch seien „absurd“ gewesen. Dies zeige aber die „Willkür“, mit der man „jegliche Opposition drangsalieren“ wolle.