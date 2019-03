Bosnier trauern um David, der in Wiener Neustadt begraben wird

Das glauben auch die Menschen in Banja Luka. Schon am 26. März gab es die ersten Proteste auf dem zentralen Platz. Als David am 7. April 2018 das erste Mal begraben wurde, kamen bereits mehrere Tausend. Bald gab es Solidaritätskundgebungen in der Landeshauptstadt Sarajevo und in den Hochburgen bosnischer Gastarbeiter: Belgrad, Zagreb, München und Wien.

Auch der Westen wurde hellhörig. Zumal im Juni ein Journalist von der Polizei in Banja Luka krankenhausreif geschlagen wurde. Er hatte über die Proteste berichtet, an denen sich inzwischen über 30.000 Menschen beteiligten: Serben, Muslime und Kroaten.