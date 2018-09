Warum ein toter Student das Hauptthema vor den Wahlen ist

Lügen

Nichts davon sei wahr, sagen die geschiedenen Eltern von David. Der Vater geht seither jeden Tag auf den Hauptplatz von Banja Luka, um für die Aufklärung des – er ist sicher – Mordes an seinem Sohn zu demonstrieren. Die Mutter ließ in Wien eine Haaranalyse von David machen – LSD wurde nicht gefunden. Ein unabhängiger Gerichtsmediziner will zudem auf den Fotos des Toten Folterspuren erkannt haben. Was tatsächlich passiert ist, wurde bisher noch nicht geklärt. Glaubt man dem Vater, Davor Dragičević, dann sind es möglicherweise Polizisten selbst, die für Davids Tod verantwortlich sind. Doch zumindest - so der allgemeine Tenor - wird hier gewaltig etwas vertuscht, etwa Schlamperei der Ermittler.

Das Fazit der Familie und der Demonstranten in Banja Luka: Die Polizei, die Behörden, die Politik – sie alle lügen.