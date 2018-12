David Dragicevic - Protestwelle in Banja Luka neu entflammt

Die Festnahme löste am Mittwoch eine neue Welle der Proteste aus. Mehrere Tausend Menschen sind am Abend in Banja Luka durch die Straßen gezogen. Auch für Donnerstag waren große Protestmärsche angekündigt – auch in anderen Städten in der Region, von Novi Sad über Sarajevo bis Zagreb.

Gegen Polizeiwillkür

„Pravda za Davida“ ist eine Bürgerrechtsbewegung, die jeden Tag hier für die Aufklärung der Todesursache eines 21-Jährigen Studenten protestiert hat. David Dragičević war am 18. März von seinem Vater Davor als vermisst gemeldet worden, weil er von einer Tour durch die Bars von Banja Luka tagelang nicht nachhause gekommen war. Sechs Tage später wurde seine Leiche in einem Fluss gefunden. Schnell gab die Polizei die Todesursache bekannt: Ertrinken. Davor soll David Marihuana und LSD konsumiert und außerdem einen Einbruch verübt haben.