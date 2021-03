Boris Johnson öffnet und sitzt wieder fest im Sattel

Da Corona- und Impf-Trends weiter in die richtige Richtung gehen, wurde zu Wochenbeginn, rechtzeitig zu Ostern, die seit Jahresbeginn geltende „Stay at home“-Anordnung aufgehoben. Zwei Haushalte oder bis zu sechs Personen dürfen sich wieder im Freien treffen. „Boris serviert ein paar Asse“, titelte etwa The Sun. Der „Impfbonus“ – mehr als 30 Millionen Briten haben mindestens eine Dosis erhalten – ist laut Experten für den Stimmungsumschwung zugunsten Johnsons verantwortlich.

Zu Jahresende war er in Medien wegen der Ausbreitung einer Corona-Variante noch als „Grinch“ dargestellt worden (als mieselsüchtig). „Weihnachten ist abgesagt“, hieß es. Keir Starmer, Chef der oppositionellen Labour Partei, überholte Johnson daraufhin bei der Kanzlerfrage. Jetzt sitzt der Premier wieder fest im Sattel, und Starmer beißt sich derzeit die Zähne aus. Laut einer YouGov-Umfrage halten 37 Prozent Johnson für die beste Option.