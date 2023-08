BOKU-Studie: Saporischschja-Kernschmelze beträfe große Region

Experte vermisst Distanzierung von Attacken auf AKW

Die NGO Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges (IPPNW), die die BOKU-Studie in Auftrag gegeben hat, übte am Mittwoch indes deutliche Kritik an der internationalen Gemeinschaft. Gerade auch Staaten, die die friedliche Nutzung von Kernenergie stark unterstützen, hätten sich bisher nicht dazu durchgerungen, Attacken auf Kernkraftwerke in Kriegszeiten als generell inakzeptabel zu erklären, und dieser Umstand entbehre dabei nicht einer gewissen Ironie, sagte IPPNW-Programmdirektor Charles K. Johnson. "Denn dieses Inaktivität bedroht die Zukunft der Kernenergie, weil eine weitere Nuklearkatastrophe die Bereitschaft aller Länder reduzieren wird, derart verletzbare Anlagen ohne ein klares internationales Übereinkommen zum Verbot von Attacken bei sich zu beherbergen", sagte Johnson, der für seine NGO zum Vorbereitungskomitee für die aktuelle Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrag nach Wien gekommen war.